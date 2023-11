RC Lens : Un scandale éclate !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En déplacement au Havre le 20 octobre, plusieurs supportrices du RC Lens ont déposé une pré-plainte en ligne contre le HAC. Le motif ? Les fouilles à l'entrée du stade. Les palpations avant l'entrée dans le parcage visiteurs ont en effet choqués plusieurs abonnés du club artésien qui pourraient envisager des suites judiciaires.

Le déplacement au Havre pour le RC Lens a été marqué par un incident. En effet, selon L'EQUIPE , un vingtaine d'abonnés lensoises s'est offusqué de la manière dont avaient été menées les palpations avant l'entrée dans le parcage visiteurs. Cinq d'entre elles envisageraient même de déposer plainte, notamment face au nombre de témoignages concordants à ce sujet. Présente lors du déplacement, l'une d'elles raconte.

« On est arrivées environ 40 minutes avant le coup d'envoi, il n'y avait qu'une seule femme pour effectuer la fouille des supportrices, alors que nous étions nombreuses. Elle a commencé par les bras, la nuque, c'était classique. Puis elle a tâté les seins. Normalement, lors d'une fouille, on nous passe les mains au milieu des seins, sur les côtés, voire en dessous. Sauf que là, elle nous a pris, pour plusieurs d'entre nous, les seins à pleines mains. Elle y est allée tellement fort au niveau des palpations que, pour certaines filles, la brassière a sauté. Certaines ont eu les seins pincés. Elle a mis aussi ses mains sur mes fesses et sur mon sexe, ce qui ne se fait jamais. Si on est très peu à avoir subi ça au niveau du sexe, les autres ont été choquées par les gestes et la pression sur la poitrine. Ce qui est en plus paradoxal, c'est que certaines de ces femmes n'ont pas eu à ouvrir leur sac, alors que normalement, on doit toujours le faire. Pour moi, cette femme avait eu des consignes, et je ne lui en veux pas personnellement », révèle-t-elle auprès de L'EQUIPE .

«Cette femme s'est attardée de nombreuses fois sur ma poitrine»