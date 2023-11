L’entraineur du RC Lens se lâche sur son nouveau phénomène

Arnaud De Kanel

Il pouvait difficilement rêver mieux pour une première titularisation avec le RC Lens. Aligné d'entrée lors du choc remporté face à l'OM, Neil El Aynaoui a plutôt bien rendu la confiance que lui a octroyé Franck Haise. Interrogé sur la prestation de son phénomène de 22 ans, le coach des Sang et Or s'est montré très satisfait.

Neil El Aynaoui a été titularisé pour la première fois de sa carrière avec le RC Lens dimanche soir. Une première grandeur nature pour le milieu de terrain marocain, opposé à l'OM et à ses deux régulateurs d'expérience Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Après avoir manqué le début de saison en raison d'une suspension de 5 matchs, El Aynaoui est enfin à la disposition de Franck Haise, pour le plus grand bonheur du principal intéressé.

Un joueur de l’OM se lâche après le RC Lens https://t.co/qPAeMbhzZR pic.twitter.com/bgIvsmhS4X — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«Depuis un bon moment, il est bon, même très bon»

Le coach lensois a donc préféré l'ancien nancéien à Andy Diouf. Une décision logique au vu de la forme du moment. « La hiérarchie ce n’est pas mon problème, le mien est de mettre les meilleurs sur le terrain. Il a eu un début de saison difficile car il était suspendu 5 matches mais à l’entraînement, et depuis un bon moment, il est bon, même très bon », a reconnu Franck Haise. Neil El Aynaoui a été récompensé de ses bonnes entrées en jeu.

«Il était logique de lui donner sa chance»