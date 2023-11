OM : Gattuso fait affoler le RC Lens

Alexis Brunet

Ce dimanche, le RC Lens affronte l'OM, en clôture de la douzième journée de Ligue 1. Un choc entre deux formations qui s'étaient livrées une belle bataille pour une place en Ligue des champions la saison dernière. Avant l'affrontement, Brice Samba a livré son sentiment sur cette rencontre, et a avoué que cela ne sera pas facile, notamment à cause de Gennaro Gattuso.

Après sa victoire en Ligue Europa face à l'AEK Athènes (0-2), l'OM souhaite enchaîner avec la Ligue 1. Les partenaires de Chancel Mbemba n'ont plus gagné en championnat depuis le 8 octobre dernier, et une victoire 3-0 face au Havre.

Un choc face au RC Lens

Cela ne sera pas chose aisée pour les Marseillais, car ils doivent se déplacer sur la pelouse du RC Lens. L'ambiance est toujours bouillante au stade Bollaert, et le club du nord de la France avait causé des ennuis à l'OM tout au long de la saison dernière. Les coéquipiers de Kevin Danso avaient même fini par doubler les Olympiens dans la dernière ligne droite du championnat, et ainsi ravir la place en Ligue des champions.

Samba se méfie de l'OM