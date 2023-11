Il signe à l’OM et déclare sa flamme à Barcelone

Thomas Bourseau

Au cours de la dernière intersaison, l’OM a mis la main sur une star en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Ayant joué dans les plus gros stades d’Europe et à présent au Vélodrome, le Gabonais a tenu à faire un aveu XXL sur le FC Barcelone.

Pierre-Emerick Aubameyang a bien voyagé depuis son départ de l’ASSE à l’été 2013. En effet, après les Verts , le Gabonais a vécu le mur jaune du Borussia Dortmund, Arsenal, le Camp Nou du FC Barcelone, Chelsea et à présent l’OM.

Aubameyang est à l’OM, mais clame son amour pour le FC Barcelone

Depuis cet été, Pierre-Emerick Aubameyang évolue à l’OM et a goûté à l’Orange Vélodrome en tant que joueur de l’Olympique de Marseille et non comme adversaire. Cependant, en voyant les chants des supporters du FC Barcelone au Camp Nou via une interview pour Prime Video , Aubameyang a fait un bel aveu sur son expérience au FC Barcelone.

Gros changement à l’OM ? L’entraîneur lâche sa réponse https://t.co/4hFmHKhVig pic.twitter.com/BcmP8VRp0b — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Je pense que j’ai passé les six meilleurs mois de ma carrière»