Le choc approche, l’OM se lâche

Hugo Chirossel

Respectivement deuxième et troisième à l’issue de la saison dernière, le RC Lens et l’OM se retrouvent dimanche soir, en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Deux équipes qui ont vécu un début de saison très compliqué en championnat et qui sont déjà à 10 points du podium. Si cette rencontre semble tout de même très importante pour les Olympiens, Gennaro Gattuso a tenu à dédramatiser la situation.

« Non, non, le match de demain n'est pas capital . » Présent en conférence de presse ce samedi, avant d’affronter le RC Lens dimanche, Gennaro Gattuso a tenté d’atténuer l’importance de cette rencontre. Si l’entraîneur de l’OM estime qu’il y a encore beaucoup de matchs à jouer, celui-ci semble malgré tout très important. Les Olympiens n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matchs en championnat et sont déjà à 10 points de l’AS Monaco, troisième.

«Le match de demain sera une grande bataille»

« Si on regarde le classement, bien entendu, là on pourrait éventuellement penser qu'il est capital. Mais il reste encore énormément de matchs à discuter dans cette saison. Nous allons affronter l'équipe qui court le plus dans la Ligue 1. C'est une équipe très difficile à affronter, elle est très physique. Ils jouent également dans un stade toujours en ébullition. Ça va être un grand match demain. C'est une équipe qui joue un 3-4-2-1 très agressif. Nous avons préparé le match mais pas spécialement dans la meilleure des conditions puisque nous avons peu d'énergie vu le match de jeudi mais ce n'est cependant pas une excuse donc demain nous avons encore une demi-journée pour préparer en salle vidéo le match du soir on sera fin prêt il faudra batailler ferme sur le terrain car c'est une équipe vraiment donc comme je l'avais dit très physique il faudra faire preuve de beaucoup d'attention sur le terrain. L'équipe de Lens a également encore recruté deux excellents joueurs en plus malgré le fait qu'ils jouaient déjà ensemble depuis plusieurs années. Donc le match de demain sera une grande bataille et comme je l'avais dit nous serons prêts », a déclaré Gennaro Gattuso.

«Demain nous allons affronter une équipe de grande qualité»