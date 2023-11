Un joueur de l’OM fait une annonce pour l’avenir de Gattuso

Benjamin Labrousse

Arrivé le 27 septembre dernier sur le banc de l’OM en remplacement de Marcelino, Gennaro Gattuso connaît des débuts mitigés sur le banc marseillais. Toutefois, l’entraîneur italien semble avoir réussi à remobiliser ses joueurs, secoués après la crise ayant frappé le club en septembre. Présent en conférence de presse ce samedi, Renan Lodi espère voir Gattuso s’inscrire dans la durée à l’OM.

L’OM arrivera-t-il à rebondir ? Ce dimanche soir, le club phocéen va connaître un déplacement très compliqué à Lens (20h45) dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. 9ème du championnat, Marseille doit commencer à engranger des points pour rester dans la course à l’Europe. Depuis son arrivée sur le banc marseillais, Gennaro Gattuso semble être parvenu à remobiliser ses joueurs, mais ne parvient pas à proposer un véritable projet de jeu. Une situation qui selon Renan Lodi, s’explique assez aisément.

« J'espère qu'il va pouvoir rester pour qu'on y arrive »

Présent en conférence de presse ce samedi, Renan Lodi espère voir Gennaro Gattuso s’inscrire dans la durée à l’OM : « Il faut du temps pour mettre place ce que demande Gattuso, j'espère qu'il va pouvoir rester pour qu'on y arrive. J'espère qu'il va pouvoir rester pour donner de la continuité à tout ce travail que nous faisons. Tous les joueurs sont concentrés pour pouvoir réussir à mettre sur le terrain ce qu'ils essayent de nous inculquer » , déclare le Brésilien dans des propos relayés par Le Phocéen .

« C'est du travail qui nécessite du long terme »