Mercato : La nouvelle piste du PSG validée par Thierry Henry

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après un mercato historique marqué par l’arrivée de onze nouveaux joueurs, le PSG pense déjà à la suite et lorgnerait notamment Leny Yoro, qui ne cesse d’impressionner avec le LOSC du haut de ses 17 ans. Luis Campos n’est pas le seul à apprécier le profil du défenseur, Thierry Henry se montrant également sous le charme du joueur qu’il a retenu avec les Espoirs.

Cette saison, la défense du PSG affiche un visage différent suite aux arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, et le départ de Sergio Ramos. Le mercato estival a été animé dans la capitale, mais Luis Campos ne chôme pas et pense déjà à la suite. Selon Foot Mercato , le PSG a jeté son dévolu sur deux pépites du LOSC, à savoir Lucas Chevalier et Leny Yoro. Ce dernier impressionne du haut de ses 17 ans et suscite les convoitises de plusieurs prétendants européens. Thierry Henry se montre aussi sous le charme.

Zidane - Messi, la rencontre magique des n°10 ! pic.twitter.com/CcZbsFbiLj — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Il fait un travail énorme actuellement »

« Ce qu’il est en train de faire est extraordinaire , a jugé en conférence de presse le sélectionneur des Espoirs, qui a convoqué la pépite du LOSC pour les prochains matches des Bleuets. Encore un jeune joueur qui fait de bons matchs. Warren Zaïre-Emery attire un peu plus l’œil en étant au PSG, en jouant la Ligue des Champions, il vient de rejoindre les A. Mais c’est vrai que Leny fait un travail énorme actuellement. »

Leny Yoro n’est pas géré par Jorge Mendes, mais...

Comme vous l’a indiqué le10sport.com, Jorge Mendes ne gère pas la carrière de Leny Yoro, mais uniquement son image. Le rapprochement du Lillois vers la galaxie Gestifute pourrait néanmoins à terme jouer en faveur du PSG, proche de l’argent portugais comme on a pu encore le constater lors du dernier mercato estival.