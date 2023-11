OM : Gattuso réclame déjà deux transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal est déjà dans toutes les têtes à l'OM. Après un début de saison raté, le club marseillais voudrait profiter du mois de janvier pour se renforcer. Gennaro Gattuso aurait commencé à discuter avec ses dirigeants. Dans l'idéal, le technicien voudrait mettre la main sur un ailier, mais aussi un latéral gauche.

L'effet Gennaro Gattuso ne se fait pas encore ressentir. Dimanche dernier, l'OM s'est incliné face au RC Lens (1-0) et compte désormais onze points de retard sur l'AS Monaco, troisième. Le club marseillais affiche de grosses lacunes dans le jeu et va devoir, nécessairement, se renforcer lors du prochain mercato hivernal.

Gattuso discute avec sa direction

Selon les informations de RMC Sport , Gennaro Gattuso a fait connaître ses attentes à ses dirigeants. Le technicien italien discute régulièrement avec Pablo Longoria pour préparer le prochain mercato et espérerait mettre la main sur deux renforts en janvier prochain.

Gattuso passe commande