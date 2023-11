PSG : Mbappé met le feu au vestiaire du Real Madrid

Thomas Bourseau

Le Real Madrid ne cesse de faire des appels du pied à Kylian Mbappé. Et plus particulièrement son vestiaire. Ils sont plusieurs à avoir déroulé le tapis rouge de la Casa Blanca au meilleur buteur de l’histoire du PSG, le dernier en date étant Rodrygo Goes ces dernières heures. Et ce, bien que la presse espagnole affirme que la direction du Real Madrid aurait pris la décision de se retirer de l’opération Mbappé. Explications.

On prend les mêmes et on recommence. Comme c’est le cas depuis des années à présent, le Real Madrid est le protagoniste du feuilleton Kylian Mbappé. Semblant être destiné à arborer la tunique merengue, Mbappé a été tout proche du Real Madrid en 2021 et en 2022. Et alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain au PSG, qu’il a refusé de lever la clause pour activer une ultime année de contrat et qu’il n’est pas proche de prendre une décision comme le10sport.com vous l’a révélé le 2 octobre dernier, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. La Cadena SER révélait la semaine dernière que le comité de direction du Real Madrid avait tranché, à savoir se retirer de l’opération et de miser sur ses pépites actuelles en plus de l’arrivée d’Endrick.

Le Real Madrid dit stop pour Mbappé, Rodrygo sonne la révolte

Mais le vestiaire du Real Madrid ne semble pas être sur la même longueur d’onde que ses dirigeants. A commencer par Rodrygo Goes. A l’occasion d’une entrevue accordée à la Cadena COPE , l’attaquant brésilien a ouvert, en grand, les portes du Real Madrid. « Si je signerais Mbappé ? Bien sûr, c'est un crack. Il faut demander au président. Entre lui et Haaland, je ne sais pas qui je signerais, c'est très difficile » . Le président Florentino Pérez devra donc trancher pour ce sujet délicat aux yeux de Rodrygo. Le Brésilien n’est cependant pas le seul à attendre Kylian Mbappé au Real Madrid.

Avant Rodrygo, Vinicius Jr a déroulé le tapis rouge à Mbappé : «Tout le monde veut jouer avec Kylian»

Pour France Football , Vinicius Jr a dernièrement fait savoir qu’il avait harcelé par téléphone pendant des mois Jude Bellingham la saison dernière pour que l’international anglais décide de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Un forcing qui a donc porté ses fruits. Pour ce qui est du dossier Mbappé, le Brésilien n’a pas utilisé la même stratégie. « Non, c'est différent ! Kylian a sa situation. Jude, je savais qu'il pouvait bouger cet été. Et c'est parfait que ça se soit fait comme ça. Mais, ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau... à part ! ».

Toni Kroos l’assure, «la tortue» Mbappé finira par arriver

Tout le vestiaire du Real Madrid veut donc évoluer aux côtés de Kylian Mbappé au Real Madrid. Toni Kroos semble être de cet avis. Subtilement, le milieu de terrain du club merengue expliquait en août dernier, après que Mbappé ait affirmé qu’il effectuerait la saison au PSG et l’acquisition de son nouveau chien que la tortue, à savoir le surnom en Espagne de Kylian Mbappé, finirait par arriver. « J'ai un nouveau chien. Et les tortues? Je ne les oublie pas, mais elles ne sont pas encore arrivées. Ils planifient encore. Un nouveau chien ne veut pas dire que les tortues n'arriveront pas. C'est clair, elles arriveront ».

Tchouaméni : «J’aurais aimé qu’on soit rejoints par Mbappé. Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid»

En 2022, avant qu’Aurélien Tchouaméni prenne la décision de troquer la tunique de l’AS Monaco pour celle du Real Madrid, Kylian Mbappé l’avait incité à le rejoindre au PSG. C’est Tchouaméni en personne qui avait communiqué cette information dans les médias. Pour Canal+ , l’international français a regretté que le capitaine de l’équipe de France ne soit pas venu au Real Madrid. « J’aurais aimé qu’on soit rejoints par Mbappé. Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid. Kylian en fait partie, et cela m’aurait fait plaisir qu’il rejoigne le club. Malheureusement, cela n’a pas été le cas ».

Bellingham : «Qui ne voudrait pas jouer avec Mbappé ?»

En juin dernier, alors que le PSG semble s’être mêlé à la bataille pour le recrutement de Jude Bellingham, le milieu de terrain à présent âgé de 20 ans choisissait de rejoindre le Real Madrid. Lors de sa conférence de presse de présentation, le nom d’Harry Kane qui n’avait pas encore signé en faveur du Bayern Munich et de Kylian Mbappé étaient venus sur la table. « Comme je l'ai dit pour Harry Kane, je ne peux pas commenter ces rumeurs. Ce sont tous les deux des joueurs incroyables, les meilleurs du monde à leur poste. Je ne peux pas trop commenter cette situation. J'ai lu des choses sur Internet et sur Twitter, mais tout ce que nous voyons n'est pas vrai. C'est ce que m'a vie de footballeur m'a appris donc j'essaye de me faire ma propre opinion ». Bellingham ne s’en est d’ailleurs pas caché, il veut, comme beaucoup, jouer avec Kylian Mbappé.



« C'est un grand joueur, et je lui souhaite le meilleur quoi qu'il décide de faire, a encore estimé le nouveau joyau du Real Madrid. Est-ce que j'aimerais jouer avec un joueur comme Kylian Mbappé? Qui ne le voudrait pas ? ».

