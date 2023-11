Le FC Nantes a loupé un gros transfert pour une raison inattendue

Thibault Morlain

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, Moussa Al-Tamari est l’une des révélations du début de saison en Ligue 1. Sous le maillot de Montpellier, club qu’il a rejoint cet été, l’ailier jordanien fait forte impression. Des performances qui doivent donner quelques regrets au FC Nantes, qui aurait pu s’offrir Al-Tamari. Un transfert qui ne s’est finalement pas réalisé pour une étonnante raison selon les dires du principal intéressé…

Montpellier ne s’est pas trompé en allant acheter Moussa Al-Tamari en Belgique lors du dernier mercato estival. L’ailier jordanien de 26 ans a montré tout son talent depuis le début de la saison, réalisant des performances très intéressantes. Le MHSC profite donc des qualités d’Al-Tamari, qui aurait d’ailleurs très bien pu être un joueur du FC Nantes.



Le boss du FC Nantes boucle un transfert, une polémique éclate https://t.co/eBmK4FH7nU pic.twitter.com/i4EKUNhhnb — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

« Les clubs regardent la nationalité avant de regarder les qualités »

Dans un entretien accordé à France Bleu , Moussa Al-Tamari est revenu sur l’intérêt du FC Nantes à son égard. Et selon le joueur de Montpellier, les Canaris n’ont pas voulu boucler son transfert en raison… de sa nationalité. « Les clubs regardent la nationalité avant de regarder les qualités d’un joueur. Nantes par exemple. Quand ils m’ont appelé, ils m’ont demandé si je travaillais dur à l’entrainement. Je leur ai dit : « Bien sur que je travaille, où est le problème ? ». Je travaille. Mais tout le monde a du mal à admettre qu’un Jordanien puisse jouer en Europe et travailler dur. C’est leur façon de penser, et ils pensent que je ne fonctionne pas de cette manière. Mais moi, je travaille plus que n’importe quel joueur au club, par rapport à Nantes. Ils ont peur de payer pour me prendre et de finalement se tromper, c’est quelque chose qui ne me plait pas », a confié le Jordanien.

« Quand j’étais en Belgique à Louvain, Leicester voulait me prendre… »