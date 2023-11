Un Français plombé par le mercato au Real Madrid ?

Hugo Chirossel

S’il n’a pas l’intention de bouger cet hiver, le Real Madrid compte bien attirer de nouveaux joueurs lors du prochain mercato estival. En ce sens, les Merengue ont fait d’Alphonso Davies leur priorité. Ils estiment que l’international canadien est le joueur qu’il leur faut au poste de latéral gauche, ce qui risque de pousser Ferland Mendy vers la sortie.

En attendant de connaître l’issue du dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid travaille sur d’autres dossiers. C’est notamment le couloir gauche de sa défense qui est ciblé par la Casa Blanca . Dans cette optique, Alphonso Davies pourrait être la première recrue estivale des Merengue .

Le Real Madrid fonce sur Alphonso Davies

En effet, le Real Madrid a fait de l’international canadien (41 sélections) sa priorité, d’après les informations de Relevo . Âgé de seulement 23 ans et sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich, Alphonso Davies coche toutes les cases aux yeux des dirigeants madrilènes. Ce qui risque de ne pas arranger la situation de Ferland Mendy.

Ferland Mendy vers un départ ?