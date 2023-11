PSG : Grosse annonce pour le mercato de Mbappé, tout est calculé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se trouve dans l’ultime année de son contrat au PSG, qu’il n’a toujours pas renouvelé. Promis à un destin au Real Madrid, le buteur du Paris Saint-Germain serait accueilli à bras ouverts par Jürgen Klopp à Liverpool. Au Bayern Munich, Thomas Tuchel l’a dernièrement interpellé et la direction bavaroise serait prête à tenter sa chance.

Le nom de Kylian Mbappé continue à prendre de l’ampleur sur le marché des transferts. Et pour cause, son contrat au PSG expirera à la fin de la saison. Après sept années passées à Paris, le meilleur buteur de l’histoire du club pourrait-il plier bagage ? Le Real Madrid lui déroule tapis rouge, ou du moins son vestiaire comme l’attestent les récents propos de Rodrygo Goes et de Vinicius Jr.

Tuchel ouvre la porte du Bayern à Mbappé

Hormis Liverpool, il semblerait un autre club étranger se penche sur l’option Kylian Mbappé. Invité à s’exprimer au micro de Canal+ sur d’éventuelles retrouvailles avec l’attaquant français au Bayern Munich, l’ancien coach du PSG en la personne de Thomas Tuchel a tenu le discours suivant. « Si je veux recruter Kylian Mbappé au Bayern Munich ? Oui oui, il va jouer pour nous, c’est clair (Sourire). (…) On a une bonne relation. Et s’il veut venir, je vais le chercher en vélo. Mais je pense que ça ne va pas être la réalité ».

PSG : Une requête interne au patron du Real Madrid pour Mbappé ? https://t.co/5HsGdDbzET pic.twitter.com/OjksX1OjZl — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Le Bayern Munich discute de Mbappé !