PSG : Le clan Zaïre-Emery reçoit un message très spécial !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il découvre en ce moment l'équipe de France A, Warren Zaïre-Emery a fait une forte impression chez les Espoirs à Thierry Henry. Et ce dernier n'a pas manqué de saluer l'état d'esprit du jeune milieu de terrain du PSG en rendant également hommage à ses parents.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery fait partie de ces talents particulièrement précoces ! Titulaire indiscutable cette saison au PSG, le milieu de terrain honore également en ce début de mois de novembre sa toute première convocation en équipe de France A après être passé par les espoirs, sous les ordres de Thierry Henry. Et en conférence de presse, le sélectionneur des Bleuets a d'ailleurs tenu à faire passer un message à l'entourage de Zaïre-Emery, et plus particulièrement aux parents du jeune phénomène du PSG.

PSG : Le Real Madrid pose un gros ultimatum à Mbappé https://t.co/FWPh331QOG pic.twitter.com/2BMH7qYQOD — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Bravo aux parents »

« La dernière fois, on jouait Chypre et il avait des épreuves du bac ou était en train de travailler. On l’a tous fait, quand tu passes des examens, c’est quand même difficile. Tu joues au PSG titulaire, tu vas en équipe de France, tu vas lâcher car à un moment donné il faut que ça lâche. Et lui il est là tranquille, sans problème. C’est pour ça que la dernière fois j’ai parlé de son entourage, de ses parents car il vit encore avec eux, bravo! Bravo parce que je suis passé par là, pas aussi jeune, mais j’ai l’impression que lui que quand tu regardes Warren jouer il a déjà 400 matchs en Ligue 1 » , lâche Thierry Henry.

« Il dégage quelque chose à part »