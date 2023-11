Une star du PSG se fait clasher, elle répond

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mardi dernier, Gianluigi Donnarumma a retrouvé son ancien public du Milan AC en déplacement avec le PSG en Ligue des Champions, et le gardien italien a été très mal reçu en raison de son choix d'avoir quitté le club rossonero en 2021. Il s'est confié sur cet accueil très hostile à son égard.

Lors du mercato estival 2021, Gianluigi Donnarumma avait fait le choix de quitter le Milan AC libre au terme de son contrat pour prendre la direction du PSG, plutôt que de prolonger avec son club formateur. Un transfert qui lui a depuis été reproché par les supporters milanais, qui reprochent au gardien italien d'avoir fait un choix financier plutôt que celui du coeur. Mardi dernier, alors que le PSG se déplaçait justement sur la pelouse du Milan AC en Ligue des Champions (2-1), Donnarumma a d'ailleurs été pris en grippe tout au long du match, recevant même des faux billets de banque à son effigie en provenance des tribunes.

« Ce n'est pas facile »

Interrogé lundi en conférence de presse en rassemblement avec sa sélection nationale, le gardien du PSG est revenu sur cet épisode : « Ce n'était pas facile en octobre 2021 (NDLR : La première fois qu'il est revenu jouer à San Siro après son transfert) et ce n'est pas facile aujourd'hui. Sur le terrain, on essaie de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, on essaie de donner le meilleur de soi-même. Après le match, on le ressent davantage, on se décharge de certaines émotions, mais sur le terrain, on essaie de ne pas se laisser affecter par cela », confie Donnarumma.

Spalletti au soutien de Donnarumma