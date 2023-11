Thierry Henry bluffé par un joueur du PSG !

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery devrait connaître ses premières minutes en équipe de France A avant la fin de la trêve internationale. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps, le milieu de terrain du PSG a été célébré comme il se doit la semaine dernière par certains coéquipiers dont Kylian Mbappé. Des images qui ont fait rire Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, qui s’est moqué de la réaction de Zaïre-Emery.

Thierry Henry a pu témoigner de la maturité et de la nature calme de Warren Zaïre-Emery pendant les trêves internationales de septembre et d’octobre. D’ailleurs, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs l’avait nommé capitaine des Bleuets bien qu’il ne soit âgé que de 17 ans.

Des joueurs du PSG étouffent un Zaïre-Emery resté stoïque, Henry se moque

De par ses performances avec le PSG depuis le début de la saison, le milieu de terrain relayeur a été sélectionné par Didier Deschamps pour les deux derniers matchs de qualification pour l’Euro, bien que les Bleus aient déjà validé leur ticket, face à Gibraltar samedi et la Grèce mardi prochain. De passage en conférence de presse lundi, Thierry Henry a été bluffé par la réaction de Warren Zaïre-Emery, resté stoïque sur son lit au moment de l’annonce des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps jeudi dernier où certains joueurs du PSG lui ont sauté dessus.

«Je ne sais pas mais moi j’aurais peut-être essayé de courir, de bouger du lit ou de sortir de ça»