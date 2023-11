Riolo dégaine, Luis Enrique plombe le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG est certes reparti de Reims avec une victoire samedi dernier (3-0), mais certainement pas avec la manière. Bousculés par les Rémois, les Parisiens peuvent remercier Gialuigi Donnarumma et ses multiples arrêts. Pour Daniel Riolo, l’utilisation de Kylian Mbappé et les choix tactiques de Luis Enrique sont à remettre en question.

Depuis quelque temps, Daniel Riolo persiste sur les ondes de RMC pour faire part de son incompréhension quant à l’entêtement de Luis Enrique avec le schéma tactique du 4-2-4. L’éditorialiste de RMC en a rajouté une couche lundi soir lors de la diffusion de l’ After Foot. Selon lui, cette tactique desservirait à la fois Kylian Mbappé et le reste de l’équipe.

«L'exploitation de Mbappé n'est pas bonne»

« Cette tactique, je ne la comprends toujours pas. Il insiste, il veut absolument mettre cette équipe en 4-2-4. Moi je pense qu'il y a un problème avec ce schéma. Je pense que l'exploitation de Mbappé n'est pas bonne. On n'utilise pas ce joueur au maximum de ce qui peut être fait. L'avant-centre n'existe pas et c'est pour ça qu'il va absolument essayer de nous vendre son faux 9 maintenant. Il a tenté le coup avec Lee et je pense qu'il attend le retour d'Asensio pour le mettre dans ce rôle là. Les deux au milieu de terrain courent courent et courent mais n'apportent pas grand chose. Au final qui brille vraiment dans l'équipe ? Je n'ai pas l'impression que les joueurs brillent vraiment. Warren Zaïre-Emery ? Oui et encore sur les deux derniers matchs, pas forcément. Il a souffert à Milan et à Reims ». a confié Daniel Riolo dans un premier temps avant d'évoquer les plans de Luis Enrique non distingués par l'éditorialiste.

Luis Enrique a tout changé pour Mbappé, il balance sur le PSG https://t.co/lgZ0l87eaG pic.twitter.com/iiipH13niH — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

«Je ne comprends plus trop ce que veut faire Luis Enrique»