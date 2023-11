Jusqu’à 350€ pour se payer une star du PSG ?

Axel Cornic

Le dernier match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan a vu Gianluigi Donnarumma recevoir un accueil assez spécial de la part de ses anciens supporters. Des faux billets se moquant du gardien italien ont en effet été vendus aux abords de San Siro et se retrouvent désormais sur internet avec certains qui rêvent du gros coup.

Les fans de football sont très inventifs, surtout quand il s’agit de chambrer l’une de leurs anciennes idoles. Le départ libre de Gianluigi Donnarumma vers le PSG en 2021 n’a toujours pas été digéré par les supporters de l’AC Milan, qui ont profité de la rencontre de Ligue des Champions du 7 novembre dernier pour jeter des faux billets à l’effigie du gardien de but sur le terrain de San Siro.

« Sur le terrain, on essaie de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit »

Tout récemment, le principal intéressé est revenu sur ce match assez spécial pour lui. « Ce n'était pas facile en octobre 2021 et ce n'est pas facile aujourd'hui. Sur le terrain, on essaie de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, on essaie de donner le meilleur de soi-même » a confié Gianluigi Donnarumma, lors d’un entretien accordé à TMW . « Après le match, on le ressent davantage, on se décharge de certaines émotions, mais sur le terrain, on essaie de ne pas se laisser affecter par cela ».

Des « Dollarumma » à 350€ la pièce !