Cette star a vécu un calvaire au PSG, elle vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancienne pépite du Milan AC, Gianluigi Donnarumma n'est plus désiré à San Siro. Lors de son retour en Italie mardi dernier, le portier a été copieusement sifflé par le public italien. Le gardien du PSG a tenté de faire abstraction, mais l'après-match fut compliqué. Ce lundi soir, il a évoqué ses impressions.

La double confrontation entre le PSG et le Milan AC en Ligue des champions a laissé des traces chez Gianluigi Donnarumma. Ancien du club italien, le portier transalpin a été chahuté par le public de San Siro mardi dernier (2-1). Les supporters n'ont pas hésité à le huer à chaque prise de balle et a reçu des milliers de faux-billets. Une manière pour les supporters d'exprimer leur mécontentement et de dénoncer son départ au PSG.

Le PSG va avoir un renfort de taille ! https://t.co/pLk3dgwbkH pic.twitter.com/WWeT6dU8Vh — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Après le match, on se décharge de certaines émotions »

Lors de la cérémonie du Hall of Fame italien ce lundi soir, Donnarumma est revenu sur la réception du public milanais. « Ce n'était pas facile en octobre 2021 et ce n'est pas facile aujourd'hui. Sur le terrain, on essaie de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, on essaie de donner le meilleur de soi-même. Après le match, on le ressent davantage, on se décharge de certaines émotions, mais sur le terrain, on essaie de ne pas se laisser affecter par cela » a lâché le portier italien dans des propos rapportés par TMW.

« J'ai aimé le comportement de Donnarumma »