PSG : Mbappé se fait charger par Enrique, il prend sa défense

Arnaud De Kanel

Auteur d'un triplé face à Reims samedi lors de la victoire du PSG (0-3), Kylian Mbappé a mis tout le monde d'accord. Enfin presque, car Luis Enrique a trouvé quelque chose à lui redire. L'entraineur a espagnol a reproché le manque d'investissement défensif de son attaquant après la rencontre. Une critique que ne partage pas Adil Rami, favorable à ce que Mbappé défende moins pour mieux profiter de ses qualités sur le front de l'attaque.

Vivement critiqué après sa prestation face au Milan AC, Kylian Mbappé a remis les pendules à l'heure samedi en inscrivant un triplé face au Stade de Reims (0-3). Pourtant, son match n'a pas été du goût de son entraineur Luis Enrique qui lui a reproché son manque d'efforts sur le plan défensif.

Verratti - Neymar : «La douleur», il se lâche sur le mercato du PSG https://t.co/PnYcSfo17G pic.twitter.com/PgS3zLhwiV — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«On veut qu’il fasse des choses en plus»

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Oui, oui ! Je sais que cela peut paraître bizarre. Je sais que, sur les buts de Kylian, je n’ai rien à dire mais je pense qu'il peut être meilleur d'une façon différente. Je vais lui en parler d'abord, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus. C'est mon opinion mais j'ai peut-être tort », avait lâché le coach du PSG après la rencontre samedi. Adil Rami est plutôt partisan d'un Mbappé moins occupé par les tâches défensives un peu à la manière de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, afin qu'il puisse garder assez de lucidité et d'énergie lorsqu'il se retrouve aux abords de la surface. De plus, il trouve que l'attaquant parisien a été généreux dans l'effort samedi.

«Sur ce que j’ai vu, il n’y a pas grand chose à lui reprocher»