Dilemme au PSG, Luis Enrique a la solution ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Luis Enrique doit trancher entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos au PSG. Mais pour le moment, les deux buteurs n'y arrivent pas dans la capitale. De ce fait, Luis Enrique va devoir trouver une solution pour son attaque. Et il semble l'avoir trouvée ce samedi lors de la victoire contre Reims (0-3).

Depuis le début de saison, Luis Enrique a testé quelques compositions d’équipe. L’entraîneur du PSG fait notamment face à un dilemme pour son attaque. À chaque match, l’ancien sélectionneur de l’Espagne doit choisir entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour occuper le poste de numéro 9.

Thierry Henry a reçu un appel provenant du PSG https://t.co/BQ65st9r84 pic.twitter.com/I4EMAsOyZF — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Kolo Muani et Gonçalo Ramos n'y arrivent pas au PSG

Cependant, les deux buteurs sont à la peine depuis leur arrivée au PSG. L’international français (3 buts et 2 passes décisives en 10 matchs) et le Portugais (2 réalisations et une offrande en 15 rencontres) ne se sont pas encore pleinement adaptés à la formation parisienne. De ce fait, Luis Enrique aurait trouvé une solution pour son attaque.

Luis Enrique va les remplacer par... Kang-In Lee ?