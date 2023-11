PSG : L’équipe de France a déjà une certitude avec Zaïre-Emery !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery découvre donc un nouveau vestiaire. Et Jules Koundé, le défenseur des Bleus, s'enflamme déjà pour le phénomène du PSG et assure qu'il apporte quelque chose à l'équipe.

À 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery change encore de statut. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison avec le PSG, le milieu de terrain découvre cette semaine l'équipe de France A puisque Didier Deschamps a décidé de le convoquer pour les prochains rendez-vous, face à Gibraltar et en Grèce.

L'accueil des Bleus pour le nouveau venu dans le groupe, Warren Zaïre-Emery 🫶#FiersdetreBleus pic.twitter.com/5Nis8osmjC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2023

Kounde s'enflamme pour Zaïre-Emery

Dans une vidéo diffusée par le compte officiel de l'équipe de France, Jules Koundé affiche toute son admiration pour Zaïre-Emery et semble déjà persuadé que le jeune crack du PSG va beaucoup apporter à la sélection : « 17 ans… C’est mérité. Je pense qu’il joue à un niveau vraiment très élevé depuis le début de la saison, et on est tous très contents pour lui. On espère qu’il va nous aider, mais on n’a pas de doute là-dessus », indique le joueur du FC Barcelone.

« On va prendre soin de lui »