PSG : Deschamps lance déjà une vanne à Zaïre-Emery

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France A, Warren Zaïre-Emery a fait son arrivée au château de Clairefontaine lundi. Et Didier Deschamps, un brin chambreur, n'a pas hésité à interpeller le milieu de terrain du PSG sur sa tenue vestimentaire.

À 17 ans et 8 mois, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l'histoire moderne à être convoqué en équipe de France A. Le milieu de terrain du PSG est donc récompensé de son gros début de saison au sein de son club formateur, et il a fait son arrivée au château de Clairefontaine lundi, comme tous ses nouveaux coéquipiers en sélection, afin de découvrir les Bleus.

L'accueil des Bleus pour le nouveau venu dans le groupe, Warren Zaïre-Emery 🫶#FiersdetreBleus pic.twitter.com/5Nis8osmjC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2023

« Tu sors du lit ou quoi ? »

Dans une vidéo publiée par la FFF sur l'accueil réservé à Zaïre-Emery, on assiste à sa rencontre avec Didier Deschamps. Et le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas manqué de vanner le crack du PSG sur sa tenue vestimentaire : « Bienvenue. C’est ta tenue ? Tu sors du lit ou quoi ? », a lâché Deschamps avec le sourire, avant de réitérer la bienvenue à son nouveau poulain.

Mbappé au petit soin pour Zaïre-Emery