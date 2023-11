Il annonce un phénomène au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Odsonne Édouard est revenu sur ses premiers pas à Paris, et en a profité pour évoquer l’actualité du club de la capitale. L’occasion pour lui de commenter la montée en puissance de Warren Zaïre-Emery, également formé au PSG. Et pour Odsonne Édouard, aucun doute possible, les Parisiens tiennent bien un phénomène.

Auteur d'un début de saison exceptionnel avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été récompensé par une première sélection en équipe de France. Le jeune parisien perpétue la tradition des joueurs formés au PSG en Bleus, et Odsonne Edouard ne tarit pas d'éloges pour le milieu de terrain.

Zaïre-Emery flambe au PSG, sa famille prend une grande décision https://t.co/rYLjdiiz6L pic.twitter.com/ItDEVyXdZQ — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«Un de plus chez les Bleus !»

« Un de plus chez les Bleus ! C’est magnifique pour le club et totalement mérité pour Warren. C’est aussi encourageant pour tous les Titis qui fréquentent le Centre de Formation et une belle récompense pour tous les encadrants », assure l’ancien Titi dans une interview accordée au site officiel du PSG avant d’en rajouter une couche.

«Il faut le dire, Warren est un phénomène»