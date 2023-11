Thierry Henry a reçu un appel provenant du PSG

Pierrick Levallet

Capitaine des Bleuets de Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery va connaître une nouvelle expérience dans les prochains jours. Le crack du PSG a été convoqué par Didier Deschamps pour les rencontres face à Gibraltar et la Grèce. Et après avoir été appelé en équipe de France, le milieu de terrain de 17 ans a pris le soin de passer un coup de fil à son sélectionneur chez les Espoirs.

Si le PSG ne rejoue plus avant deux semaines à cause de la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery n’aura cependant pas le droit au repos. Du haut de ses 17 ans, le crack parisien a été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, à l’approche des rencontres face à Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre).

Zaïre-Emery encore surclassé en équipe de France

Déjà surclassé chez les Bleuets , où il était le capitaine de Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery a eu droit à une nouvelle promotion en sélection. Le milieu de terrain du PSG aura peut-être la chance de disputer ses premières minutes chez les Bleus d’ici quelques jours. Naturellement, les hommages ont été nombreux une fois que la nouvelle est tombée.

Thierry Henry a reçu un coup de fil après l'annonce de Deschamps