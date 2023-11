PSG : Deschamps reçoit déjà un coup de pression pour Zaïre-Emery

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps pour les prochaines rencontres de l’équipe de France A, Warren Zaïre-Emery s’est vu récompenser de ses belles prestations depuis le début de la saison avec le PSG. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu estime que le sélectionneur des Bleus doit désormais aller plus loin en le faisant jouer dès maintenant.

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery va découvrir l’équipe de France. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique au PSG, le milieu de terrain réalise un début de saison impressionnant et n’aura donc disputé que quatre matchs avec les Espoirs avant de rejoindre les A. Didier Deschamps a fait appel au numéro 33 du PSG qu’il suit depuis déjà un certain temps pour les matchs de qualification à l’Euro 2024 contre Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre). Alors que les Bleus sont qualifiés, Bixente Lizarazu estime que Warren Zaïre-Emery ne doit pas faire de la figuration chez les internationaux.

« Il faut qu’il prenne ses sensations en équipe de France »

« Faut le faire jouer tout de suite pour l’aguerrir , a confié le champion du monde 1998 dans Téléfoot. On est qualifiés, donc il faut qu’il ait des caps, qu’il prenne ses sensations en équipe de France car je le vois à l’Euro. Il a montré avec le PSG qu’il a le niveau international, il le montre en Ligue des champions. Même s’il y a beaucoup de concurrence et qu’il passera après des Rabiot, des Tchouameni, des Camavinga qui ont pris de l’avance, il rentre comme un milieu de terrain qui peut apporter quelque chose à l’équipe de France . »

« C’est un candidat pour le prochain Euro »