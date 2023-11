Il quitte le PSG, c’est le soulagement

Alexis Brunet

Pendant des années, Thiago Silva a été l'un des cadres du PSG, portant rapidement le brassard de capitaine. Il a notamment disputé une finale de Ligue des champions avec le club de la capitale, mais les Parisiens se sont inclinés contre le Bayern Munich. Parti depuis à Chelsea, le Brésilien a fini par remporter la C1. Un environnement moins stressant aux yeux du défenseur.

Lors de l'arrivée du Qatar à la tête du PSG, les dirigeants parisiens ont fait venir leurs premières grandes stars. Des joueurs comme Javier Pastore, Thiago Silva, ou bien Zlatan Ibrahimovic ont débarqué dans le club de la capitale, et ils y ont presque tout gagné.

Le PSG est arrivé en finale de Ligue des champions

Le PSG a remporté de nombreux trophées ces dernières années en Ligue 1, mais la Ligue des champions s'est toujours refusée aux Parisiens. Lors de la saison 2019-2020, les joueurs du club de la capitale sont tout de même arrivés en finale de C1, mais ils se sont fait battre par le Bayern Munich.

Thiago Silva et la pression du PSG pour la C1