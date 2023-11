Mbappé : Le PSG va tout gagner

Arnaud De Kanel

En juin prochain, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le PSG. L'attaquant français a refusé de prolonger l'été dernier et le feuilleton concernant son avenir n'est donc pas terminé. Quoiqu'il en soit, le PSG ne s'est pas laissé surprendre et a très bien négocié lors de sa réintégration. Même s'il venait à quitter le club gratuitement, le club de la capitale ne serait pas lésé.

Auteur d'un triplé face à Reims samedi, Kylian Mbappé s'est rattrapé après son match manqué face à l'AC Milan. Pas de quoi satisfaire pour autant son entraineur Luis Enrique. « Kylian est-il le meilleur joueur du monde ? Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Concernant Kylian, en termes de but je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s'améliorer et aider ses coéquipiers », a affirmé l'Espagnol sur les ondes de Prime Vidéo . Pour autant, il n'en reste pas moins indispensable au PSG. Décisif à 15 reprises en autant de rencontres disputées, Mbappé est le facteur X de cette équipe. Malgré cela, il menace encore de s'en aller l'été prochain. une situation qui n'inquiète pas le board parisien.



PSG : Neymar voulait rester, il fait un terrible aveu https://t.co/m1yFBX7Gre pic.twitter.com/n5GWwSKo6x — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

Mbappé toujours pas décidé

Kylian Mbappé maintient le suspens concernant son avenir. Selon L'Equipe , il ne devrait pas y avoir d'avancées significatives dans les discussions avant le premier trimestre 2024. Après un été 2023 chaotique, les deux parties se concentrent sur le terrain. Le temps passe et dans une telle situation, il ne joue pas en la faveur du PSG, qui ne se montre pas très inquiet.

Un accord financier soulage le PSG avec Mbappé