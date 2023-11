PSG : Enrique charge Mbappé, il dit tout sur son plan

Amadou Diawara

Malgré son triplé sur la pelouse du Stade de Reims, Kylian Mbappé n'a pas satisfait Luis Enrique ce samedi après-midi. En effet, le coach du PSG a fait clairement savoir qu'il n'avait pas apprécié la prestation de son numéro 7. Interrogé, Pascal Dupraz a expliqué le position de Luis Enrique vis-à-vis de Kylian Mbappé.

Auteur d'un triplé sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi après-midi (3-0), Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG lors de la douzième journée de Ligue 1. Toutefois, Luis Enrique n'a pas apprécié la prestation de son numéro 7. Et il n'a pas manqué de le faire savoir. « Kylian est-il le meilleur joueur du monde ? Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui » , a affirmé le coach du PSG au micro de Prime Video , avant d'en remettre une couche : « Concernant Kylian, en termes de but je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s'améliorer et aider ses coéquipiers ».

«Ça va susciter une réaction chez Mbappé»

Sur les ondes de RMC Sport , Pascal Dupraz a lâché ses vérités sur les critiques de Luis Enrique envers Kylian Mbappé : « Les joueurs que nous entraînons sont très sensibles à ce qui est dit sur eux. Ils écoutent beaucoup leurs coachs au travers de ce qui est dit lors des conférences de presse. Je trouve qu'il y a de la finesse dans l'intervention de Luis Enrique. C'est d'abord un éducateur. Il considère que Mbappé a des progrès à faire. Il ne dit pas lesquels. Il lui dira ».

«Oui, il marque, mais il doit aussi défendre»