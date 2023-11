PSG : Luis Enrique charge Kylian Mbappé, voilà pourquoi !

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé a inscrit un triplé ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims (0-3), Luis Enrique n’est pas satisfait. En effet, l’entraîneur du PSG a confié après la rencontre qu’il n’était pas content de la prestation de l’international français. Des propos qui ont beaucoup fait parler, mais qui ne sont en réalité qu’un moyen de le pousser encore plus.

« Kylian est-il le meilleur joueur du monde ? Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui . » S’il a inscrit un triplé samedi pour offrir la victoire au PSG face au Stade de Reims (0-3), Kylian Mbappé n’a pas répondu aux attentes de Luis Enrique. Au micro de Prime Vidéo , le technicien espagnol a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la prestation du capitaine de l’équipe de France, malgré ses trois buts.

«Je lui en demande encore plus dans le jeu»

Luis Enrique en a d’ailleurs remis une couche en conférence de presse après la rencontre : « Concernant Kylian, en termes de but je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s'améliorer et aider ses coéquipiers », a déclaré l’entraîneur du PSG, dans des propos relayés par RMC Sport .

Luis Enrique voulait piquer Mbappé