Mbappé - PSG : La sortie fracassante de Luis Enrique !

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi, le PSG s’est largement imposé (0-3), ce qui lui permet de reprendre la tête du championnat. Un succès obtenu en grande partie grâce à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Mais Luis Enrique n’était malgré tout pas satisfait par la prestation de l’international français.

Après le match nul de l’OGC Nice à Montpellier vendredi soir (0-0), le PSG avait l’opportunité de prendre la tête du championnat, en cas de victoire face au Stade de Reims ce samedi. Ce qui est désormais chose faite. Emmené par un Kylian Mbappé auteur d’un triplé, le club de la capitale s’est largement imposé (0-3) et compte désormais un point d’avance sur les Aiglons en tête de la Ligue 1.

PSG : Mbappé se lâche enfin sur son mercato https://t.co/MVXObsgFyb pic.twitter.com/yd6vZ4odKw — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui»

Critiqué après sa prestation décevante de mardi dernier face à l’AC Milan (2-1), Kylian Mbappé a répondu en inscrivant trois buts sur la pelouse du Stade de Reims. Un triplé qui n’est pas suffisant pour Luis Enrique. Au micro de Prime Vidéo , l’entraîneur du PSG s’est exprimé sur la prestation du capitaine de l’équipe de France, dont il attend plus.

«Nous voulons qu’il fasse plus de choses»