PSG : Après la désillusion, Mbappé savoure

Quatre jours après sa défaite contre l’AC Milan en Ligue des champions, le PSG a répondu par une large victoire sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi. Emmené par un Kylian Mbappé auteur d’un triplé, le club de la capitale passe devant l’OGC Nice et reprend la tête du championnat, une satisfaction pour l’international français.

Tenu en échec par Montpellier vendredi soir (0-0), l’OGC Nice se savait sous la menace du PSG. Les Parisiens restaient sur une prestation décevante à San Siro face à l’AC Milan mardi dernier en Ligue des champions (2-1), mais ils ont répondu ce samedi lors de leur déplacement à Reims.

«Tout ce qu’on voulait c’était gagner»

En effet, le club de la capitale s’est largement imposé, notamment grâce à un triplé de Kylian Mbappé (3-0). Le capitaine de l’équipe de France s’est exprimé au micro de Prime Vidéo après la victoire du PSG : « Gagner après la Ligue des champions ? C’était une compétition différente. Tout ce qu’on voulait c’était gagner . »

«On est contents et on rentre à la maison»