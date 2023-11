Cette recrue dépasse déjà Mbappé, le PSG n’en revient pas

Jean de Teyssière

Le PSG a effectué un mercato agité cet été. Onze joueurs sont arrivés dans le club de la capitale et parmi, il y en a un qui fait déjà l'unanimité et qui l'a fait vite. Kang-in Lee, le milieu de terrain sud-coréen, est déjà un homme fort de Luis Enrique. Même économiquement, Kang-in Lee fait partie de ceux qui vendent le plus de maillots cette saison. Pour le plus grand bonheur du PSG.

La bonne pioche du PSG durant ce mercato se nomme Kang-in Lee. Le milieu offensif sud-coréen est une valeur sûre de l'effectif parisien, et ravit déjà les supporters. Auteur de deux buts et d'une passe décisive en huit matchs, la montée en puissance n'est pas encore terminée.

Kang-in Lee vend autant de maillot que Mbappé

Preuve de la popularité précoce de Kang-in Lee, le Sud-Coréen vend autant, voire plus de maillot que Kylian Mbappé. Aussi bien dans les boutiques en ligne que physique, ses maillots s'arrachent comme des petits pains, ce qui plaît au PSG.

«C'est vrai que nous bénéficions d'avantages commerciaux importants depuis son arrivée»