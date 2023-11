Après la déroute, le PSG va calmer tout le monde ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG s'est incliné à trois reprises, à savoir contre l'OGC Nice, Newcastle et l'AC Milan. Alors qu'il l'a emporté après les revers face aux Aiglons et aux Magpies, le club de la capitale ne devrait faire qu'une bouchée du Stade de Reims ce samedi après-midi.

Après une deuxième partie de saison 2022-2023 totalement ratée, Christophe Galtier a été remercié par la direction du PSG. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Luis Enrique.

Le PSG a toujours gagné après une défaite

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG a essuyé trois revers au total. En effet, le club de la capitale s'est incliné face à l'OGC Nice (2-3), Newcastle (1-4) et contre l'AC Milan (1-2) ce mardi soir. Et, pour le moment, le PSG a toujours bien réagi après une défaite. En effet, la bande à Kylian Mbappé a battu le Borussia Dortmund (2-0) lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions quelques jours après la contre-performance contre les Aiglons et elle n'a laissé aucune chance au Stade Rennais (victoire 3-1) après la déroute face aux Magpies .

Le PSG vainqueur face à Reims ce samedi ?

Tombé face à l'AC Milan ce mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG devrait donc l'emporter face au Stade de Reims ce samedi après-midi en Ligue 1, et ce, s'il ne change pas ses habitudes sous Luis Enrique.