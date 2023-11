Le PSG va être choqué par deux joueurs

Alexis Brunet

Le PSG de Luis Enrique se cherche encore, et la composition du technicien espagnol change souvent entre chaque match. Au milieu de terrain, Kang-in Lee et Vitinha sont par exemple en concurrence. Le Sud-Coréen a dernièrement réalisé de bonnes performances, qui pourraient faire de lui un titulaire. C'est l'avis de Laurent Robert, même si l'ancien parisien estime que les deux joueurs n'ont pas encore montré tout leur potentiel.

Le PSG se déplace sur la pelouse de Reims ce samedi après-midi. Face aux Rémois, Luis Enrique ne pourra par exemple pas compter sur Randal Kolo Muani suspendu. Le Français devrait être remplacé par Gonçalo Ramos. Les Parisiens devraient évoluer en 4-2-4, d'après les informations de L'Équipe . Au poste d'ailier gauche, c'est Kang-in Lee qui est annoncé titulaire.

Kang-in Lee est en concurrence avec Vitinha

Contre le Stade de Reims, le PSG devrait évoluer avec Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte au milieu de terrain. Kylian Mbappé et Gonçalo Ramos devraient être alignés devant, et Ousmane Dembélé sera ailier droit, et Kang-in Lee son pendant à gauche. Le Sud-Coréen serait ainsi préféré à Vitinha par Luis Enrique. Les deux hommes sont en concurrence, aussi bien pour une place d'ailier gauche, ou bien au le milieu de terrain.

Après le PSG, Messi annonce du lourd https://t.co/PT0v5VZEhG pic.twitter.com/8Kxx4zeAHM — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Lee et Vitinha n'ont pas montré tout leur potentiel