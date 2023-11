Il fait son retour, le PSG jubile

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Nordi Mukiele est revenu d'une longue blessure qui l'avait forcé à se faire opérer. Le latéral droit gratte petit à petit du temps de jeu cette saison. Ce dernier est en concurrence avec Achraf Hakimi, et le Marocain pourrait avoir du souci à se faire. Selon Jimmy Algerino, le Français apporte des garanties défensives, qui seraient très utiles au PSG.

Pour la première fois de la saison, le PSG va peut-être devenir leader de Ligue 1. Le club de la capitale est actuellement deuxième, à seulement deux points de l'OGC Nice, qui a joué vendredi. Si le champion de France l'emporte face au Stade de Reims, il sera donc premier du championnat. Mais cela ne sera pas simple, car l'équipe de Will Still a des arguments pour répondre aux Parisiens.

Nordi Mukiele devrait enchaîner

Luis Enrique devra faire avec l'absence de certains cadres pour ce déplacement à Reims. Le coach parisien sera notamment privé de Randal Kolo Muani, ou bien Achraf Hakimi, tous les deux suspendus. Pour prendre la place du latéral Marocain, c'est normalement Nordi Mukiele qui devrait être aligné. Le Français devrait donc enchaîner une deuxième titularisation de suite en Ligue 1.

Une star du PSG se fait fracasser, il déballe tout sur le malaise ! https://t.co/lsRwxXpfh2 pic.twitter.com/XPpXludClz — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Il offre plus de sécurité»