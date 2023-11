PSG : Luis Enrique se frotte les mains pour ce joueur à 40M€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG durant l'été 2022 pour 40M€, Vitinha est l'une des grandes satisfactions de ce début de saison alors que Luis Enrique a totalement revu son utilisation dans le système actuel. Et le technicien espagnol s'est enflammé pour son milieu de terrain.

Après une première saison 2022-2023 en dent de scie suite à son arrivée au PSG en provenance du FC Porto pour 40M€, Vitinha semble bien plus épanoui cette année, sous les ordres de Luis Enrique. Utilisé sur le côté gauche du milieu de terrain dans un rôle hybride, l'international portugais se montre très performant et enchaine les prestations de qualité sous le maillot du PSG. Interrogé de presse vendredi, Luis Enrique a d'ailleurs vanté les mérites de Vitinha qu'il considère comme un joueur de grande qualité pour son effectif.

« Je suis content de l'avoir »

« Vitinha est un joueur avec des qualités techniques et physiques parfaitement adaptées à notre idée de jeu. C'est un joueur très intéressant. Il pourrait jouer comme milieu défensif, mais aussi presque comme ailier. C'est intéressant qu'il puisse changer de poste au cours du match. Il arrive à bien jouer à ces postes. Il a la qualité pour marquer. Je suis content de l'avoir dans notre effectif. C'est un des milieux qui a le plus joué, je crois » , indique l'entraîneur du PSG.

« Je suis très heureux de l'effectif »