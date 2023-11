PSG : Luis Enrique prévient Didier Deschamps

La rédaction

Auteur d'un excellent début de saison, Warren Zaïre-Emery est récompensé de ses prestations par une première convocation en équipe de France. La question est désormais de savoir si le milieu de terrain du PSG est en mesure de s'imposer en Bleus. Mais pour Luis Enrique, cela ne fait aucun doute.

Grâce à son excellent début de saison au PSG, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France qui affrontera Gibraltar et la Grèce. C'est une nouvelle étape franchie par le jeune parisien et tout le monde se demande désormais quel sera son rôle avec les Bleus.

«Si Warren est capable d'être titulaire au PSG, il peut être titulaire dans n'importe quelle équipe du monde»

La question a été posée à Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi. Et l'entraîneur du PSG est persuadé que son joueur peut s'imposer partout. « Si Warren est capable d'être titulaire au PSG, il peut être titulaire dans n'importe quelle équipe du monde », assure le technicien espagnol. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a également eu un mot pour le numéro 33 du PSG.

Al-Khelaïfi félicite Zaïre-Emery