PSG : Deschamps fait une grande annonce, Al-Khelaïfi passe un coup de fil

Convoqué pour la première par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery s'apprête à entrer dans une nouvelle dimension à seulement 17 ans. Le milieu de terrain du PSG a d'ailleurs été félicité par tous ses coéquipiers, mais pas seulement. Nasser Al-Khelaïfi a également tenu à saluer en personne son numéro 33.

Ce n'est quasiment pas une surprise tant c'était attendu, mais la convocation de Warren Zaïre-Emery en équipe de France reste un événement. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain du PSG a effectivement été appelé pour la première fois par Didier Deschamps. Une nouvelle qui enchante Nasser Al-Khelaïfi qui a tenu à féliciter son jeune joueur.

EXCLU @le10sport : Le PSG sort le très grand jeu pour Zaïre-Emery !▶️Pour proposer un contrat longue durée, Paris devrait attendre les 18 ans du joueur (8 mars 2024) et ainsi aller chercher un juin 2029 (+4)▶️Il pourrait obtenir un très, très gros salaire compte-tenu de son… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 9, 2023

Al-Khelaïfi félicite Zaïre-Emery

En effet, dans une vidéo diffusée par le PSG, Warren Zaïre-Emery reçoit un appel de son président. « Warren, je suis très fier de toi et je suis très content pour toi. Vraiment. C’était l’un de mes objectifs et il est arrivé aujourd’hui. Je suis très content et très fier. Continue de travailler dur, c’est la première étape pour toi et pour nous. Il y a beaucoup de chose qui nous attendent. On a beaucoup d’objectifs ensemble », confie Nasser Al-Khelaïfi à son joueur.

«Je tenais aussi à le remercier pour ce qu’il fait pour moi au club et pour ma famille»