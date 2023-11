Snobée par Al-Khelaïfi, une légende échappe au PSG

Thomas Bourseau

Zlatan Ibrahimovic a raccroché les crampons en cette année 2023 après 24 ans de carrière. Et alors qu’il aurait pu entamer son après-carrière au PSG dans l’organigramme comme il l’avait suggéré au président Nasser Al-Khelaïfi, c’est au Milan AC que le Suédois va rebondir. Explications.

Bien qu’il n’ait été transféré au PSG qu’une année après l’arrivée des propriétaires qataris, Zlatan Ibrahimovic a été l’une des pierres angulaires du début du projet QSI du Paris Saint-Germain. En quatre années passées au club, il en est devenu le meilleur buteur de son histoire avant d’être dépassé par Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé.

Zlatan Ibrahimovic a offert ses services au PSG

Zlatan Ibrahimovic a d’ailleurs offert ses services à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pour devenir le directeur sportif du club de la capitale. « C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé Nasser Al-Khelaïfi (…) Nasser a ri, mais il n’a pas dit non. (…) Raiola était d’accord avec moi : si je n’avais pas prolongé mon contrat, le rôle de manager au Paris-Saint-Germain, cela aurait été le bon avenir ». Voici un passage de son autobiographie publiée en 2021 et dans des propos relayés par Le Parisien .

Ibrahimovic de retour à Milan comme conseiller