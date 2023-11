Une révélation est lâchée sur ce crack, le PSG va adorer !

Benjamin Labrousse

Alors qu’il s’impose progressivement en tant que l’un des plus grands talents de la planète football, Warren Zaïre-Emery fait les beaux jours du PSG. Arrivé au sein du centre de formation du club parisien à l’âge de 8 ans, le milieu de terrain n’a jamais caché son amour pour Paris. Selon certains, cette attache parisienne libérerait le numéro 33 d’un poids sur le terrain.

Jusqu’où ira-t-il ? Plus le temps passe, plus Warren Zaïre-Emery semble s’aguerrir. Le prodige du PSG rayonne en ce début de saison, et a tapé dans l’œil de Didier Deschamps qui devrait le convoquer pour la première fois en équipe de France ce jeudi. Doté d’un énorme potentiel, le natif de Montreuil est également très attaché au club de la capitale, qu’il a rejoint en préformation à l’âge de 8 ans. Dans un récent entretien accordé à Téléfoot , Warren Zaïre-Emery avait laissé entrevoir qu’il pourrait même décider d’effectuer toute sa carrière sous les couleurs du PSG.

« Il est aussi dans un club qu'il aime énormément »

Alors qu’il semble hermétique à la pression sur le terrain, un ancien formateur du joueur a tenté d’expliquer comment Warren Zaïre-Emery arrivait à être véritablement libéré dans son jeu : « Il est exactement comme ça. Je pense qu'il prend le football comme un plaisir. Sur le terrain, on sent un garçon libéré, qui fait ce qu'il a à faire. Il est aussi dans un club qu'il aime énormément » , a déclaré Abdou Fall à RMC .

« Il ne panique pas, il n'est jamais agacé »