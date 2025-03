Zidane - Mbappé : C’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, Kylian Mbappé était l'invité de Gilles Boulleau pour le journal de 20h sur TF1. L'occasion pour la capitaine de l'équipe de France d'évoquer la succession de Didier Deschamps. Et sans surprise, il valide la piste menant à Zinedine Zidane. Pour Daniel Riolo, cela en dit long sur la situation et confirme probablement la venue de l'ancien numéro 10.

Alors que Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane est le grand favori pour le remplacer. D'ailleurs, Kylian Mbappé semble clairement valider cette option.

Mbappé déclare sa flamme à Zidane

« Ce n'est pas moi qui décide de ça... J'essaye de ne pas en parler, ce n'est pas mon rôle et on a déjà un sélectionneur qui est là, il faut avoir du respect pour les gens en place. Mon amour pour Zinédine Zidane n'est plus à prouver, mais je pense qu'il faut avoir du respect pour les gens qui sont là », a confié l'attaquant du Real Madrid sur le plateau du JT de 20h de TF1.

Pour Riolo, c'est bouclé

Des propos qui laissent entendre que Zinedine Zidane sera bien le prochain sélectionneur de l'équipe de France. C'est en tout cas ce que pense Daniel Riolo. « Il annonce que Zidane sera le prochain sélectionneur, ce qui n’est pas un grand mystère. On le sait tous », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.