Galtier révèle une erreur de Zaïre-Emery, panique au PSG ?

Le PSG compte dans ses rangs l'un des jeunes talents les plus prometteurs. À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery rayonne au sein du milieu parisien. Il a bau impressionner tout le monde, le jeune Français peut aussi commettre des erreurs. Son ancien entraîneur, Christophe Galtier est justement revenu sur un moment où le néo international s'était trompé, mais derrière, il avait parfaitement répondu.

L'une des satisfactions côté PSG en ce début de saison se nomme Warren Zaïre-Emery. Ce dernier n'a que 17 ans, mais il a réussi à devenir titulaire à Paris, ce qui n'est pas une mince affaire. En plus d'être titulaire, le milieu de terrain enchaîne les bonnes performances, que cela soit en Ligue 1, ou bien en Ligue des champions.

Galtier a eu un doute au niveau mental pour Zaïre-Emery

Avant de s'épanouir pleinement sous Luis Enrique, c'est Christophe Galtier qui avait donné en premier sa chance à Zaïre-Emery. Dans un entretien accordé à L’Équipe , l'ancien coach du PSG a confié avoir eu un doute au niveau mental pour le Parisien, mais il a vite été balayé par le principal intéressé. « Autant je n'ai pas de doute sur le niveau qu'il va avoir, autant on a une réflexion sur le plan physique et mental. On faisait attention à ne pas aller trop vite. Mais il n'a jamais montré de signe négatif. Je me rappelle, contre Reims il fait une faute et on prend un but (1-1, le 29 janvier 2023). Là, tu regardes comment il va réagir car à Paris on ne pardonne rien. Mais il n'a pas tremblé. On en a parlé ensemble. Il a assumé son erreur, sans paniquer. »

Zaïre-Emery va connaître l’Équipe de France A

Warren Zaïre-Emery passe donc les étapes à une vitesse folle. Ce jeudi, le Parisien a d'ailleurs été sélectionné par Didier Deschamps, pour le prochain rassemblement de l’Équipe de France A. À cette occasion, il pourrait encore une fois battre un record de précocité, en devenant le plus jeune international français, depuis 1911.