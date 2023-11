Un «joueur spécial» va bientôt signer au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Warren Zaïre-Emery continue sa montée en puissance puisqu'il vient d'être appelé pour la première fois en équipe de France, à seulement 17 ans. Et de son côté, en ce qui concerne la prolongation de contrat de son jeune crack, le PSG avant bien. Un ancien formateur du milieu de terrain se livre sur ses qualités.

La nouvelle a été officialisée jeudi : Warren Zaïre-Emery va découvrir l'équipe de France puisque Didier Deschamps l'a convoqué pour les prochains matchs. Par ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG avance bien sur la prolongation de contrat de son jeune protégé et va lui proposer une grosse revalorisation salariale afin de fixer son avenir au Parc des Princes. Interrogé par RMC Sport , Abdou Fall, qui a été l'éducateur de Zaïre-Emery pendant dix ans au PSG, se livre sur le phénomène.

PSG : Un buteur est réclamé à Luis Enrique ! https://t.co/dThuRSLoDp pic.twitter.com/SFcbqVD9dC — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

« Un potentiel incroyable, un talent fou »

« Un potentiel incroyable, un talent fou et une réelle maturité, avec une capacité à vite comprendre, apprendre et à sauter les étapes (…) il est arrivé en U8 mais il était déjà surclassé avec les U9. Moi, je l’ai eu deux ans après. Il avait 9 ans et il jouait avec des garçons qui avaient 10 ou 11 ans. Pour lui, c’était quelque chose de normal. Il était tellement en avance, il avait besoin de se frotter à des plus vieux. À l'époque, à l'école de foot du Paris Saint-Germain, on ne surclassait pas les joueurs aussi rapidement. Mais vu le potentiel et les besoins du garçon pour se développer rapidement, ça a été une décision prise dès son arrivée », explique l'ancien mentor de Zaïre-Emery.

« Son cerveau tourne très vite »