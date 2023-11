PSG : Luis Enrique répond cash à la critique d’un journaliste

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu sur la pelouse du Milan AC mardi soir en Ligue des Champions, le PSG a concédé une nouvelle défaite à l'extérieur. Une mauvaise habitude rappelée à Luis Enrique par un journaliste en conférence de presse, et l'entraîneur espagnol n'a pas vraiment adhéré à la remarque.

Comme ce fut le cas à Newcastle le 4 octobre dernier (défaite 4-1), le PSG s'est de nouveau incliné à l'extérieur en Ligue des Champions mardi soir contre le Milan AC (2-1). Une mauvaise habitude pour la formation de Luis Enrique, qui enchaine donc les prestations et les résultats décevants loin de ses bases. Présent en conférence de presse vendredi avant le déplacement à Reims (samedi, 17h), l'entraîneur du PSG a été interpellé à ce sujet par un journaliste et n'a pas été ravi de cette question.

« Je suis ne pas d'accord avec ce que vous dites »

« Le PSG en difficulté à l'extérieur ? Je suis ne pas d'accord avec ce que vous dites. On est une équipe qui ne fait jamais de spéculation, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On va pour affronter notre adversaire, c'est mon idée, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure, mais je ne vais pas la changer », a répondu Luis Enrique en conférence de presse.

Enrique défend le bilan de son équipe à l'extérieur