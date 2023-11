PSG : Thierry Henry dévoile les coulisses de la grande annonce de Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais acté, Warren Zaïre-Emery a bien été convoqué par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce. Par conséquent, Thierry Henry va devoir se passer de son capitaine, mais le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs est avant tout ravi de l’évolution du joueur du PSG.

Grâce à son excellent début de saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été convoqué en équipe de France. Par conséquent, Thierry Henry ne pourra plus s'appuyer sur son capitaine avec les Bleuets. Néanmoins, l'ancien coach de l'AS Monaco n'a aucun regret, bien au contraire, il est ravi pour le jeune milieu de terrain.

EXCLU @le10sport : Le PSG sort le très grand jeu pour Zaïre-Emery !▶️Pour proposer un contrat longue durée, Paris devrait attendre les 18 ans du joueur (8 mars 2024) et ainsi aller chercher un juin 2029 (+4)▶️Il pourrait obtenir un très, très gros salaire compte-tenu de son… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 9, 2023

«J’avais un grand sourire quand Didier Deschamps m’a appelé»

« Oui j’avais un grand sourire quand Didier Deschamps m’a appelé pour me dire "Cette fois, Warren sera avec moi". On est là pour l’Équipe de France A quelque part, même si je ne vais pas vous le cacher, le plus important reste de gagner. À l’arrivée, le but est que Warren monte, reste et j’espère qu’il me dira quand même bonjour à Clairefontaine », lance le sélectionneur des Espoirs au micro de La Chaîne L’EQUIPE avant de poursuivre.

«J’avais un sourire énorme parce qu’il le mérite»