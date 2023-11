Changement inattendu au PSG, Luis Enrique se lâche

Amadou Diawara

Habitué à jouer avec des milieux de terrain expérimentés, le PSG a changé ses plans avec l'arrivée de Luis Enrique. En effet, le coach parisien fait confiance à trois jeunes joueurs : Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha. Interrogé après la déroute face à l'AC Milan ce mardi soir, Luis Enrique a tenu à rendre hommage à ses cracks malgré le résultat.

Lors des années précédentes, le PSG avait l'habitude d'aligner un milieu de terrain très expérimenté. Arrivé à la fin du dernier exercice, Luis Enrique a tout changé. En effet, le nouveau coach du PSG a décidé de se reposer sur de jeunes joueurs dans son entrejeu, à savoir Warren Zaïre-Emery (17 ans), Manuel Ugarte (22 ans) et Vitinha (23 ans).

Enrique est fier de son milieu de terrain

Malgré les deux défaites du PSG à l'extérieur en Ligue des Champions (à Newcastle et sur la pelouse de l'AC Milan), Luis Enrique va continuer à faire jouer ses cracks du milieu de terrain, comme il l'a affirmé lui-même en conférence de presse ce vendredi après-midi.

«Je suis très heureux de leur niveau»