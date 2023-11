Neymar et Messi quittent le PSG, c'est la panique en Ligue 1

Benjamin Labrousse

Cet été, Neymar et Lionel Messi ont tous deux quitté le PSG qui souhaitait mettre en place un nouveau projet sportif. Avec deux superstars offensives en moins, la Ligue 1 perd clairement au change en termes de visibilité alors que l’attribution des droits TV du championnat de France bat son plein. Par ailleurs, le passage de la Ligue 1 à 18 clubs ainsi que la perte de nombreux attaquants cet été diminuent largement le nombre de buts inscrits en ce début de saison. Explication.

Le PSG a effectué une révolution qui pourrait clairement impacter toute la Ligue 1. Ce n’est un secret pour personne, le club de la capitale fait office depuis plusieurs années de figure de proue au sein du football français. Faisant partie du gratin mondial en termes de visibilité, le PSG, par le biais de ses nombreuses stars, permettait à la Ligue 1 de considérablement gagner en visibilité à l’étranger. Alors que le championnat de France est actuellement en plein doute concernant l’attribution de ses droits TV, la perte de telles vedettes n’arrange en rien les affaires de la LFP… Infructueux le 17 octobre dernier, l’appel d’offres des droits de la « Ligue des Talents » pourrait finalement se concrétiser par le biais d’une collaboration de plusieurs diffuseurs. Quoi qu’il en soit, plusieurs signaux tendent à prouver que la Ligue 1 pourrait se montrer de moins en moins attractive, avec les départs de Lionel Messi et de Neymar notamment.

Mercato : Le PSG a déjà trouvé le successeur de Mbappé https://t.co/Hirs0CNkef pic.twitter.com/zquGwDsoCn — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

La Ligue 1 marquée par les départs de grands attaquants cet été

Mais au-delà du côté marketing, certaines anciennes stars du club parisien comme Lionel Messi (parti en fin de contrat à l’Inter Miami) et Neymar (vendu 90M€ à Al-Hilal) affichaient des statistiques impressionnantes en Ligue 1. Comme le révèle l’Équipe , les buts et de manière plus générale le football offensif ne rayonne pas cette saison au sein de l’élite du football français. Après onze journées en 2022-2023, 331 buts avaient été inscrits en Ligue 1, un chiffre qui depuis 2019, était en constante progression. Mais voilà, les départs de plusieurs attaquants phares du championnat de France comme Neymar, Lionel Messi, Alexis Sanchez, Loïs Openda, ou encore Habib Diallo, combiné au fait que la Ligue 1 ait décidé de passer à un format à 18 clubs, font clairement baisser le nombre de buts en France.

Kylian Mbappé et Akor Adams sauveurs de Ligue 1 ?

Comme souligné par le quotidien sportif, seuls le PSG et l’AS Monaco sauvent pour l’instant le nombre de buts inscrits en Ligue 1. Les clubs parisiens et monégasques ont tous deux inscrits plus de 18 buts cette saison (26 pour le PSG, 25 pour l’ASM), alors que l’an passé, la moitié des clubs avaient réussi à franchir ce palier. Autre facteur important : l’absence actuelle de performances de la part des grands buteurs de la saison précédente, comme Jonathan David (24 buts en 22-23, 2 buts inscrits cette saison), Alexandre Lacazette (27 buts en 22-23, 3 buts cette saison), ou encore Folarin Balogun (21 buts en 22-23, 3 buts cette saison). Seuls Kylian Mbappé (10 buts) et Akor Adams (7 buts) semblent réellement se distinguer devant le but en ce début de saison. Quoi qu’il en soit, la Ligue 1 semble détenir un réel problème offensif pour le moment…