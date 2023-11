Messi a dit non à Neymar, il regrette

Thomas Bourseau

En 2021, dans le cadre de la venue en fanfare de Lionel Messi au PSG en provenance du FC Barcelone, Neymar lui avait offert son numéro 10, maillot fétiche de La Pulga qui refusa par respect pour le Brésilien. Néanmoins, Messi a fait un aveu à Zidane à ce sujet en interview pour Adidas.

En août 2021, Lionel Messi débarquait au PSG pour deux saisons avec une troisième en option après l’échec de sa prolongation de contrat au FC Barcelone. À son arrivée à Paris, Neymar, son ami avec qui il avait partagé quatre saisons au Barça , lui offrait le numéro 10 qu’il portait jusque-là au Paris Saint-Germain.

Messi en 2021 : «Le 10, c'était lui. Moi, j'étais nouveau au club, je venais pour aider»

Comme confié à France Football à l’époque, Lionel Messi refusa pour une raison précise. « Le 10, c'était lui. Moi, j'étais nouveau au club, je venais pour aider. C'était un geste extraordinaire de sa part. Je m'y attendais, car je connais « Ney ». Nous avons passé du temps au Barça et nous sommes amis. Il me semblait plus juste qu'il garde le numéro 10. C'est pourquoi j'en ai pris un autre qui me plaisait ».

Il utilise Messi pour insulter Mbappé ! https://t.co/Dy6al9gsa6 pic.twitter.com/S6eQl8N4H7 — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«Bien que ce ne fut pas grave, « mon numéro » m’a quand même un peu manqué tu sais»