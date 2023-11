Zidane l'a fait souffrir, Messi balance tout

Amadou Diawara

Lors d'un entretien organisé par Adidas, Lionel Messi n'a pas tari d'éloges à l'égard de Zinedine Zidane. Dans le même temps, la Pulga a fait savoir que le Ballon d'Or 98 l'avait fait souffrir, et ce, parce qu'il a fait le plus grand bonheur du Real Madrid, alors qu'elle a toujours été une fan inconditionnelle du FC Barcelone.

Lionel Messi est un grand admirateur de Zinedine Zidane. Lors d'un entretien sponsorisé par Adidas , la Pulga s'est entretenue avec le technicien français. Et Leo Messi s'est totalement enflammé pour Zinedine Zidane, lâchant un énorme aveu dans le même temps. En effet, l'actuel pensionnaire de l'Inter Miami a reconnu que le Ballon d'Or 98 l'avait fait souffrir, et ce, parce qu'il a flambé au Real Madrid, le club rival du FC Barcelone.

Il claque la porte du PSG, c'est le fiasco https://t.co/CpOKjFl5Ow pic.twitter.com/WxxCCWZwtq — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«J'ai beaucoup souffert parce que je venais de Barcelone»

« Ce n'est pas parce qu'il est là, mais c'est l'un des plus grands de l'histoire. Je l'ai toujours admiré et je l'ai toujours beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup suivi à Madrid et j'ai beaucoup souffert parce que je venais de Barcelone. Je me souviens de l'époque de Madrid, des galactiques, de la Coupe d'Europe qu'ils ont gagnée. Ils avaient une grande équipe, mais il a toujours été un joueur élégant » , a confié Lionel Messi, avant d'en rajouter une couche.

«C'est l'un des plus grands»