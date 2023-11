Il claque la porte du PSG, c'est le fiasco

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a prêté Renato Sanches à l'AS Rome. Alors qu'une obligation d'achat sous condition a été négociée, le club de la capitale pourrait voir le Portugais revenir à Paris l'été prochain. En effet, Renato Sanches souffre toujours de blessure à répétition, ce qui pourrait faire capoter son transfert définitif chez les Giallorossi.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Renato Sanches n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu à se mettre sous la dent lors de sa première saison à Paris, et ce, parce qu'il a enchainé les pépins physiques. Devenu indésirable, l'international portugais a donc été poussé vers la sortie lors du dernier mercato.

Sanches n'a pas éliminé ses problèmes de blessures

Alarmée par la situation de Renato Sanches, l'AS Rome a sauté sur l'occasion en négociant un prêt avec obligation d'achat avec le PSG. Une clause qui sera levée si le Portugais dispute un certain nombre de matchs sous les couleurs giallorosse cette saison. Et à cause de ses problèmes de blessure, Renato Sanches pourrait revenir au PSG l'été prochain.

Le transfert de Sanches sur le point de capoter ?